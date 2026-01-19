Allerta rossa a Reggio, sospeso il servizio di raccolta dei rifiuti
"Si invitano i cittadini a non esporre i contenitori a causa del forte vento", evidenzia Ecologia Oggi
19 Gennaio 2026 - 18:47 | Comunicato Stampa
Il Comune di Reggio Calabria ed Ecologia Oggi Spa informano la cittadinanza che, in virtù dell’allerta meteo di livello “rosso” diramata dalla Protezione civile regionale per possibili precipitazioni intense, il servizio di raccolta differenziata previsto per la giornata di domani (20 gennaio 2026) è sospeso.
Ringraziando per la collaborazione, si invitano i cittadini a non esporre i contenitori a causa del forte vento.