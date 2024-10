All’Hotel Medinblu continua la mostra  “Cathedrals” di Ninni Donato e Angela Pellicanò

“Contenitore di idee”, in collaborazione con Banca Generali, curata artisticamente da Alessio Laganà

Prosegue con un bilancio più che positivo la Rassegna “Contenitore di idee”, in collaborazione con Banca Generali, curata artisticamente da Alessio Laganà.

Visitabile fino al 28 marzo presso l’Hotel Medinblu**** la mostra Cathedrals di Ninni Donato e Angela Pellicanò: progetto in cui Il lavoro fotografico di stampo etnografico di Ninni Donato, si alterna alle opere di Angela Pellicanò, testi e carte antiche avvolti in un turbinio di collage e pittura, che si ergono verticalmente come cattedrali.

La seconda stagione del Contenitore di idee ha già ospitato la Mostra fotografica “Vanishing World” di Massimo Rumi, il reading di poesia e musica di Massimo Barilla, drammaturgo e regista reggino, e la presentazione del Catalogo Generale di Umberto Boccioni a cura di Maurizio Calvesi e Alberto Dambruoso con la presenza di quest’ultimo che ha illustrato la genesi e la struttura del nuovo catalogo.

Eventi che hanno attratto grandi fasce di pubblico cittadino, che hanno accolto con vivo interesse ed entusiasmo le varie iniziative.

La kermesse si protrarrà fino alla tarda primavera. Dopo il collettivo Technè, il 30 marzo sarà la volta di Tina Sgrò che concluderà il percorso legato alle arti figurative con la mostra pittorica “Oltre la Luce” che arricchirà gli ambienti dell’Hotel fino al 19 maggio.

A seguire il Contenitore di Idee ospiterà tre concerti realizzati in collaborazione con il Play Music festival 8^ edizione, ispirati alla folkmusic, al blues, allo Swing, al Dixiland di New Orleans, linguaggi universali che partendo dall’espressione delle tradizioni, hanno creato le basi della pop music.

Il 17 aprile, Crying day care Choir, trio di polistrumentisti proveniente da Malmö, Svezia.

Il 24 aprile Tim McMillan & Rachel Snow, chitarra e violino, capaci di fondere folk, blues e rock.

Il 9 maggio sarà la volta di Cope Street Parade originari di Sydney, un ensemble che propone un repertorio originale ispirato al gypsy ed allo swing di New Orleans.

Un programma ricco di contenuti quello proposto dall’Hotel Medinblu****, che tende a rafforzare il connubio tra arte e ospitalità, per lo sviluppo del territorio in ambito attrattivo-turistico e per una crescita sociale e culturale della realtà cittadina.

Per tutte le informazione sugli eventi potete seguire il sito www.hotelmedinblu.com o chiamare al numero 0965 312982.

Orari mostra:

Da lunedi al sabato dalle ore 16.00 alle ore 20.00

Domenica e festivi dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Ingresso libero