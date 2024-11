Alle Officine Miramare l’iniziativa dello Scaffale Itinerante

Si svolgerà martedì 23 Febbraio alle 11.00 presso le Officine Miramare la conferenza stampa di presentazione dello Scaffale Itinerante della Biblioteca dei Ragazzi, che verrà inaugurato giovedì 25 Febbraio alle ore 16:00 e rimarrà allestito fino al 3 marzo.

La Biblioteca dei Ragazzi è una cooperativa sociale onlus che si occupa di promozione della lettura e, nello specifico, di narrativa per bambini e ragazzi in età scolare, attraverso letture e attività laboratoriali, didattico-culturali e artistiche di vario genere, eventi o mostre dedicate alla letteratura per ragazzi.

Lo Scaffale Itinerante è la formula che La Biblioteca dei Ragazzi ha scelto per consentire ai giovani lettori di accedere al prestito o alla consultazione dei libri finora in catalogo, più di 150, scelti tra le pubblicazioni di case editrici, italiane e non solo, specializzate in questo settore.

Lo Scaffale Itinerante sarà anche un modo per trasformare ogni luogo che ospiterà le iniziative della Biblioteca dei Ragazzi, in una piccola isola dedicata alla lettura per bambini, ragazzi e genitori.

Nel corso della conferenza sarà presentato il calendario di iniziative (letture e performance per ragazzi) si svolgeranno presso le Officine Miramare da giovedì 25 Febbraio a giovedì 3 Marzo.

Alla conferenza parteciperanno:

Anna Calarco, presidente della Biblioteca dei Ragazzi;

Giuseppina Timpani e Gaetano Tramontana, soci fondatori della Biblioteca dei Ragazzi;

Marisa Cagliostro, in rappresentanza di Officine Miramare.