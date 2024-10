All’Università Dante Alighieri la presentazione di “Smart Digitalization Hub”

Si terrà giovedì 05 luglio 2018 dalle ore 16:00 alle ore 19:00 la conferenza di presentazione del progetto “Smart Digitalization Hub” presso l’Aula del Mediterraneo dell’Università per Stranieri di Reggio Calabria “Dante Alighieri”.

L’incontro, promosso dal MEDAlics – Centro di Ricerca per le Relazioni Mediterranee e dall’Università per Stranieri di Reggio Calabria “Dante Alighieri” con il patrocinio di Confindustria e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria, avrà lo scopo di illustrare il Progetto e il suo obiettivo principale, ovvero lo studio e la successiva realizzazione di un business model ottimizzato per le micro, piccole e medie imprese presenti sul territorio.

All’incontro prenderanno parte, tra gli altri, il Dott. Giuseppe Antonino Cicciù, Agenzia delle Entrate – Uff. Controllo della Direzione Regionale della Calabria; il Prof. Roberto Mavilia – Direttore del Centro di Ricerca MEDAlics dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”; i Dott.ri Carlo Monorchio e Demetrio Errigo – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Alla fine della conferenza è previsto un tavolo tecnico, per fare follow up, con le singole imprese insieme ai relatori e organizzatori dell’incontro.