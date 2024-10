All’Università Mediterranea la presentazione di due nuovi Master

Lunedì 10 dicembre alle ore 11.00, presso la Sala Alta Formazione del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane (DIGIES) – lotto D Cittadella universitaria Salita Melissari, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’offerta formativa post laurea del Dipartimento in collaborazione con INPS.

Riproposti due Master, attivati da molti anni:

· Management degli enti locali e delle aziende pubbliche e private analizza lo sviluppo degli enti territoriali e delle società collegate sotto il profilo giuridico-aziendale, consentendo ai laureati di acquisire competenze spendibili nel settore delle amministrazioni pubbliche e delle società private.

· Risk management analizza ad ampio spettro le crisi della società del rischio in ambito territoriale, ambientale, assicurativo, strutturale.

Nuova edizione per i Master di:

· Management e diritto dello sport, che consente di accedere a nuove professioni sia come procuratore sportivo che come dirigente di società, fornendo strumenti manageriali e giuridici a fronte delle modificazioni normative anche in tema di giurisdizione.

· Diritto privato europeo ha un respiro internazionale ed ospita docenti di ogni parte del mondo, confrontando sistemi giuridici e facendo conoscere istituzioni sovranazionali, anche attraverso visite organizzate.

La novità di quest’anno è il Master sull’economia civile per il management delle imprese sociali, cooperative e non profit, realizzato d’intesa con la SEC una delle più note Scuole di economia civile, che raccoglie i più noti economisti del settore (Zamagni, Bruni, Becchetti, Ruffini, Pelligra, Smerilli).

Parteciperanno: il Direttore del Dipartimento DiGiES, prof. Massimiliano Ferrara, il responsabile scientifico dei master, prof. Francesco Manganaro e il vice direttore dell’INPS Regionale, dottoressa Natalina Cappello.