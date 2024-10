Alta formazione artistica musicale, 3 Master in Calabria (rimborsati dalla Regione)

‘Direttore, concertatore, arrangiatore, ‘Pianista accompagnatore, collaboratore per strumentisti e cantanti’, ‘Esperto organizzazione eventi nel settore dello spettacolo’. Per queste tre figure, dal prossimo mese di marzo prenderanno il via in Calabria tre Master di primo livello che rilasceranno 60 crediti formativi. Un’occasione unica che si realizza grazie all’Associazione Musicale “Orfeo Stillo” di Paola (Cs), rientrata, quale unico ente in Calabria, in convenzione con il Conservatorio di Musica di Cosenza, nel “Catalogo dell’Alta Formazione” istituito dalla Regione Calabria.

“I docenti – dice Giusy Ferrara, direttore organizzativo dell’associazione e direttore scientifico del Master per ‘Esperti in organizzazione eventi’ – sono tutti di altissimo profilo. Nel Master per direttori, potremo contare sulla presenza, per citarne alcuni, del M° Donato Renzetti, tra i più celebri direttori d’orchestra della scuola italiana riconosciuto a livello internazionale, il M° Daniele Agiman, il M° Luciano Acocella, il M° Giuseppe La Malfa; nel Master per Pianisti accompagnatori e collaboratori, avremo il celebre M° Bruno Canino, il M° Davide Cavalli, pianista del M° Riccardo Muti, il M° Stefano Ligoratti, oltre a docenti del Conservatorio di Cosenza. Per il corso dedicato alla formazione di ‘Esperti nell’organizzazione di eventi nel settore dello spettacolo’ – continua Ferrara – potremo annoverare tra i docenti Fedora Sorrentino, presidente dell’Aslico di Milano/Teatro Sociale di Como, il direttore generale del Teatro ‘Regio’ di Parma Annamaria Meo, Barbara Minghetti, direttore artistico dello ‘Sferisterio’ di Macerata, Francesco Perrotta, presidente di ‘Italia Festival’, ma anche Angelo Gabrielli, direttore artistico della ‘Stage Door’ tra le più prestigiose agenzie liriche ma anche diversi operatori della nostra regione. Per le prime due figure dei Master ci avvarremo anche di pianisti collaboratori, di cantanti lirici, di orchestre, di cori, perché tutto il percorso formativo, che si svolgerà nella sede dell’Associazione, la dimora storica Palazzo Stillo Ferrara, a Paola, possa essere veramente realizzato nel miglior modo possibile. Al termine del percorso formativo è previsto un periodo di tirocinio che si svolgerà presso prestigiosissimi enti fuori dalla nostra regione ma anche in tanti enti calabresi che si sono resi disponibili ad ospitare i tirocinanti ”.

I Master sono aperti a disoccupati ed occupati senza limiti di età, non iscritti a corsi accademici, in possesso dei requisiti minimi di accesso, differenti per ogni figura.

Le lezioni si terranno nei fine settimana.

La Regione, per i residenti in Calabria, ha emanato il bando voucher al fine di coprire l’intero importo del Master e garantire l’indennità di tirocinio. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 28 febbraio 2019.