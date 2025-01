Alta velocità in Calabria, Caracciolo: ‘Obiettivo imprescindibile, il Governo non ha toccato alcun capitolo di spesa’

A tal riguardo ribadisco che non esiste alcuna distrazione o alcuno scippo di fondi per l’ Alta velocità Sa/Rc, previsti dal Pnrr e dal fondo complementare, così come risulta dal Contratto di Programma che chiunque può consultare sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti .

Il governo Meloni non ha toccato alcun capitolo di spesa per i lavori già programmati in Calabria. Le opere finanziate sono in gara o stanno chiudendo l’iter approvativo e, pertanto, le risorse sono tutte pienamente messe a terra, cosa mai avvenuta in passato. Per quanto riguarda l’elettrificazione della linea Jonica, inoltre – 438 milioni di euro ottenuti per la quasi totalità grazie al lavoro dell’attuale governo regionale -, ad oggi i lavori delle tratte Sibari–Crotone e Crotone–Catanzaro Lido sono stati consegnati tra novembre e dicembre 2024, sostanzialmente in linea con la programmazione temporale dei progetti definitivi approvati.