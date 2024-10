Alta velocità, il ministro Delrio: “Da Roma a Reggio Calabria in 4 ore e 30”

“E’ una giornata simbolica per tutto il Paese come lo è stata l’inaugurazione della Salerno Reggio Calabria”. Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture Graziano Delrio durante l’inaugurazione della stazione di Afragola.

“Questo luogo deve essere meraviglioso perché la bellezza deve essere alla portata di tutti – ha aggiunto – La metropolitana di Napoli, una volta completata sarà di una bellezza straordinaria e ci sarà il popolo vicino a quella bellezza. Ci saranno tutti a dire alla malavita qui ci siamo noi, qui c’è lo Stato. Oggi, da Afragola inizia il cambiamento con il collegamento per tutto il Mezzogiorno. Da qui passa la rinascita perché senza collegamento non c’è possibilità di crescita. E quando sento dire che oggi inauguriamo un’opera incompiuta penso che non si sia capito niente visto che partiranno 36 treni che in quattro ore e mezzo ci consentiranno di raggiungere Reggio Calabria – ha concluso il ministro – Usciamo dall’isolamento. Grazie a chi ha collaborato a quest’opera collettiva”.