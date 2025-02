Alta velocità, Nous per Reggio contro PD e FI: ‘Ancora demagogia, dove eravate quando serviva?’

"Non si sono interessati nei tempi e nei modi dovuti. Tutti sapevano a Reggio del tentativo di spostare il tracciato via Cosenza" la nota dell'associazione politico culturale

Ancora demagogia, ancora strumentalizzazione da parte di alcuni partiti della nostra città.

Premesso che tutti gli addetti ai lavori sanno bene che il Pd così come Forza Italia ( che esce con gli allarmismi di Occhiuto e Cannizzaro) in Calabria e a Reggio Calabria non si sono interessate nei tempi e soprattutto nei modi dovuti all’Alta Velocità Ferroviaria, e noi immaginiamo pure perché.

Perché l’intento era di non disturbare il manovratore che operava su Cosenza. Tutti sapevano a Reggio del tentativo di spostare il tracciato via Cosenza ( vedi Ministro PD De Micheli) Lo sapevano tutti perché più volte denunciato dal sindacato OrSA Calabria e anche da altre realtà associative. Quella denuncia fu raccolta solo dalla nostra Associazione Nous per Reggio che intervenne più volte con articoli a sostegno del sindacato. Voi dove eravate? Perché avete lasciato per tanto tempo i politici di Cosenza di uscire tutti giorni a sostegno di quella posizione?

Ora ci organizzate un convegno sull’argomento e dalle dichiarazioni fatte dal Consigliere del PD Giuseppe Marino apprendiamo di un coinvolgimento delle associazioni e dei movimenti, presumiamo civici, nel dibattito tenutosi al Cine Dopo Lavoro Ferroviario di Reggio Calabria? Chiediamo come mai il Sindaco Falcomatà , il Sen Irto e il Cons. Marino non hanno invitato l’unica associazione civica che è intervenuta sull’argomento più volte.

Forse il principio è lo stesso di quello che vorrebbe attribuire, a fantasmagoriche presenze, quanto auto attribuitosi partiticamente nella “fattispecie?” dichiarando di aver difeso o di voler difendere e questo vale pure per FI, il tracciato dell’Alta Velocità Ferroviaria pur essendo stati colpevolmente in silenzio e assenti per anni. I cittadini non sono poi così stupidi, tantomeno le associazioni veramente libere.