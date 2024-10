Treno Alta Velocità Reggio Calabria-Perugia? Comune umbro ha votato per il si

Perugia-Reggio Calabria e viceversa verrebbe coperta in circa 6 ore e 55 minuti. Adesso si aspetta la risposta di Trenitalia

Il consiglio comunale di Perugia nei giorni scorsi ha votato a favore del collegamento all’Alta Velocità verso il sud della Penisola. Visto il successo del servizio su Milano, l’idea è quella di replicare verso il meridione, collegando il capoluogo a Roma, Napoli e alle altre città più a sud.

Come ha spiegato la capogruppo M5S in consiglio, Cristina Rosetti, “l’aggancio all’Alta Velocità verso Sud consentirebbe alla città di Perugia e a tutta l’Umbria di collegarsi efficacemente alle regioni Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia”.

Nello specifico si parla anche di quali potrebbero essere i treni interessati. “Il prolungamento della corsa dei Frecciargento 8351, Roma-Reggio di Calabria e il corrispondente 8358 su Perugia, consentirebbe il collegamento di Perugia e dell’Umbria all’Alta Velocità verso Sud. La tratta Roma – Perugia verrebbe percorsa in meno di due ore, anche con le fermate di Assisi, Foligno, Spoleto e Terni; in definitiva l’intera relazione Perugia-Reggio Calabria e viceversa verrebbe coperta in circa 6 ore e 55 minuti”.

Alla luce di ciò è stato quindi approvato l’ordine del giorno “che impegna l’amministrazione comunale ad attivarsi presso tutti gli enti competenti, Regione e Ministero, e presso Trenitalia, al fine di valutare ed ottenere l’attivazione del collegamento all’Alta Velocità verso Sud, mediante il prolungamento della corsa dei Frecciargento 8351, Roma-Reggio Calabria, e il corrispondente 8358 su Perugia”.