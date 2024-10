“L’alta velocità deve arrivare fino a Reggio Calabria”: le parole del vice ministro Cancelleri

"Mi piacerebbe far parte di un ministero della 'normalità', in cui, per esempio i treni ad alta velocità non si fermino a Napoli, ma arrivino fino a Reggio Calabria". Le parole del vice ministro Giancarlo Cancelleri

Eletto lo scorso 16 settembre 2019, Giancarlo Cancelleri è il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti nel governo Conte II. Il neo ministro, in un’intervista con Klaus Davi, ha parlato della Calabria ed in particolar modo anche della nostra città per quanto riguarda il settore del suo ministero.

Nel corso del programma KlausCondicio il politico ha infatti affermato:

“Mi piacerebbe che il dicastero di cui faccio parte possa diventare il ministero della ‘normalità’. Per ‘normalità’ intendo per esempio che i treni ad alta velocità non si fermino solo a Napoli, ma arrivino fino a Reggio Calabria. Dobbiamo spingere in questa direzione le Ferrovie Italiane, visto che a breve dovranno presentare un contratto quinquennale. Contratto che comunque, siamo già d’accordo col Ministro, andrà rivisto.”

Per poi proseguire:

“Sicuramente bisogna fare in modo che l’Alta Velocità sia più accessibile a tutti. Per fare questo le modalità possono essere diverse. Ci sono per esempio i TPL, che sono fondi che poi le regioni smistano per il trasporto pubblico locale. Gli interventi devono andare in questa direzione, ma non solo. Importante è anche la continuità territoriale e la sostenibilità ambientale del sistema dei trasporti”.

Dalla lunga chiacchierata tra il massmediologo, innamorato della Calabria, ed il neo ministro alle infrastrutture emerge la volontà dell’attuale Governo di non trattare con disparità il Meridione. Non a caso, in seguito, il ministro scrive su facebook:

“Secondo alcuni articoli di stampa di oggi, non sarebbero in programma investimenti per il sud e il dossier sulle priorità infrastrutturali non vedrebbe menzionata la Sicilia. Falso. Tutto miseramente falso e tristemente utilizzato per bassa propaganda. Basta considerare il fatto che questa settimana non è previsto nessun Consiglio dei Ministri con all’ordine del giorno le infrastrutture. Il che rende questa polemica davvero priva di ogni fondamento. Io consiglio a tutti i detrattori di stare più attenti a diramare notizie false, non gli faró nessuno sconto e alla fine le magre figure per loro saranno inevitabili. Il Governo Conte, che piaccia o no, ha come priorità urgente proprio il sud! Più volte lo stesso Presidente Giuseppe Conte ha sottolineato l’importanza dello sviluppo, economico e infrastrutturale, del sud per il rilancio di tutto il paese! Nei prossimi giorni sarà mia premura illustrarvi tutti gli interventi che il governo di cui faccio parte avvierà nei prossimi mesi sul territorio italiano, tutto, da nord al profondo sud”.

