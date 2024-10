‘Alter ego’, il lavoro di 3 studentesse reggine eletto tra i 10 migliori d’Italia

“Alter ego”, il lavoro di alcune studentesse della III F del Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria, selezionato tra i primi 10 in tutta Italia per miglior sceneggiatura.

Lucia Maria Pia Cogliandro, Ilenia Gatto e Simona Pirillo sono le tre alunne della III F del Liceo Classico “Tommaso Campanella” che hanno ricevuto la gratificazione, proprio a conclusione di questo “strano” anno scolastico, di veder premiata la sceneggiatura, da loro ideata, dal titolo “Alter ego”.

Realizzato nell’ambito del PCTO “Myos” (Make your own series), in collaborazione con l’Università “Luiss” e “Noisiamofuturo”, il copione ha rispettato i requisiti richiesti dal concorso previsto dal progetto: attinenza alla realtà, stesura del soggetto della serie tv suddiviso per puntate, abstract di 15 righe e trailer di 30 secondi, template con titolo della serie, caratterizzazione dei personaggi e ambientazione.

Fra gli oltre 500 progetti, il soggetto è risultato tra i 10 migliori in Italia e sarà valutato per uno sviluppo da parte di un team di sceneggiatori professionisti, per proporlo a dei network televisivi.

Grande soddisfazione per il Liceo reggino, presieduto dalla Dirigente Maria Rosaria Rao, soprattutto in un momento così particolare, dopo mesi di didattica a distanza, concludere l’anno scolastico con dei riconoscimenti così importanti, incentiva tutti, docenti e alunni, a continuare a lavorare con sacrificio e con passione.