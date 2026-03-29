Il maltempo non ferma la giornata per l’Ambiente con ‘Seconda chance e Plastic free’

Freddo, vento e pioggia non hanno fermato la giornata di volontariato ambientale promossa da Plastic Free insieme all’associazione Seconda Chance. Nonostante le condizioni meteo avverse, l’iniziativa si è svolta regolarmente, trasformandosi in un importante momento di partecipazione e condivisione.

Alla giornata hanno preso parte i detenuti degli istituti penitenziari di Locri e Vibo Valentia, insieme alle persone affidate all’UEPE. Per la prima volta ha partecipato anche la Casa Circondariale Panzera di Reggio Calabria, segnando un passaggio significativo nel percorso di coinvolgimento delle realtà penitenziarie del territorio.

“Per chi vive una condizione di restrizione della libertà personale, esperienze come queste rappresentano un’opportunità preziosa: uscire, vedere il mare, prendersi cura dell’ambiente e lavorare insieme ai volontari significa riscoprire il valore della responsabilità e della partecipazione alla vita della comunità” sottolinea la rappresentante di Seconda Chance.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione delle associazioni ANFFAS Reggio Calabria, Ecologia oggi, gli artigiani del CLAAI e l’Associazione Nuova Solidarietà ODV per l’accoglienza e il supporto organizzativo.

“Anche quando il tempo non aiuta, vale sempre la pena esserci – affermano gli organizzatori – perché momenti come questi dimostrano che ognuno può fare la propria parte e che la collaborazione tra istituzioni, associazioni e volontari può generare opportunità concrete di inclusione e reinserimento sociale“.