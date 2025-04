L’Amerigo Vespucci torna a Reggio: date e info per la visita. Passerà anche da Scilla

Tre tappe in Calabria per Nave Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, e un ricco palinsesto di eventi con il Villaggio IN Italia. I cittadini calabresi potranno ammirare lo storico veliero della Marina Militare a Crotone e Reggio Calabria. La nave farà un passaggio ravvicinato al largo di Scilla per essere ammirata giorno 7 maggio.

Le tappe in Calabria: Crotone e Reggio Calabria

Nave Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo e la più antica in servizio della Marina Militare, grazie all’impegno del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nell’ambito del suo Tour Mediterraneo, farà ben tre tappe in Calabria.

Il 23 e 24 aprile, Nave Amerigo Vespucci ormeggerà presso il porto di Crotone dove la cittadinanza avrà la possibilità di visitare il veliero dalle 13.00 alle 20.00. Il 5, 6 e 7 maggio, la nave sosterà invece presso il porto di Reggio Calabria insieme al Villaggio IN Italia, che propone un ricco palinsesto di eventi aperti al pubblico.

Orari di visita e accesso gratuito

La nave a Reggio Calabria sarà aperta al pubblico giorno 5 maggio dalle 12.00 alle 21.00 e il 6 maggio dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Le visite a bordo e al Villaggio IN Italia sono totalmente gratuite e prenotabili sul sito www.tourvespucci.it.

L’apertura delle visite sarà comunicata tramite i canali ufficiali del Tour: social e sito.

Passaggio ravvicinato al largo di Scilla

Giorno 7 maggio, il Vespucci sosterà al largo di Scilla per essere ammirata in mare.

Il Tour Mediterraneo: un progetto di grande valore culturale

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Le parole del governatore Roberto Occhiuto