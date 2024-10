La MetExtra Viola Reggio Calabria comunica che Domenica 22 ottobre al “PalaCalafiore”, prima del match valido per il campionato di A2 tra i reggini e la NCP Rieti, andrà in scena alle ore 15.00 un’amichevole tra le compagini under 13 della Viola Reggio Calabria e dell’ Ymca Siderno.

Uff.Stampa Viola Reggio Calabria