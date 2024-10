Amici 18, arriva per Mowgli la ‘menzione speciale’ per una borsa di studio da 20mila euro

Se la maglia verde sembra però un miraggio, il talento di Mowgli non passa inosservato. Arriva la 'menzione speciale' per la borsa di studio Banca 5

Niente felpa del serale per il ballerino reggino che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nel corso delle puntate di Amici 18.

Cristian Bilardi, in arte Mowgli, non ha ancora conquistato il favore dei giudici, soprattutto di una in particolare.

Se la maglia verde sembra però un miraggio, il talento di Mowgli non passa inosservato. Nella puntata di oggi, sabato 16 febbraio il breaker reggino ha infatti ricevuto la ‘menzione speciale’ per una borsa di studio messa a disposizione da Banca 5.

Ogni sabato, infatti, viene scelto un alunno, che potrà così concorrere all’assegnazione di una borsa di studio del valore di 20.000 euro, messa a disposizione da Banca 5, per accedere ad un corso di perfezionamento.