"Il mio amico basket", la giornata dell'amicizia del minibasket è stata un successo

Una splendida giornata! Domenica 17 marzo IL MIO AMICO BASKET, presso la Palestra “Umberto Boccioni” di Reggio Calabria è stato un successo. La Giornata dell’Amicizia del minibasket, organizzata in stretta collaborazione tra la Viola di Carmelo Laganà e la Jumping di Umberto Gira, ha visto la partecipazione di 4 società con la graditissima presenza del settore minibasket di Mas y Mas Siderno e Jonica basket Crotone.

I miniatleti presenti, raggruppati in Aquilotti e Scoiattoli, si sono affrontati in tornei 4×4 mettendo in campo la passione per la palla a spicchi e tantissimo divertimento ed entusiasmo.

L’incontro previsto alle 10.00 presso la palestra intitolata al maestro futurista nato a Reggio Calabria, ha visto un torneo partecipato che si è svolto in un clima disteso di fratellanza, amicizia e tanto rispetto. Particolarmente gradite le visite del Presidente Carmelo Laganà e del GM Fortunato Vita insieme ad altri membri dello staff neroarancio.

Dopo il torneo del mattino, gestito dagli staff tecnici ospitanti Viola e Jumping insieme ai referenti minibasket di Siderno e Crotone i partecipanti, con le famiglie presenti, hanno pranzato in un ristorante sul Corso Garibaldi e gustato un gelato sul bellissimo lungomare di Reggio.

Alle ore 18.00 tutti trepidanti al PalaCalafiore per il match Viola-Monopoli dove i bambini e le bambine hanno vissuto la partita con grande coinvolgimento e colorato il parterre con i loro striscioni di incitamento. Le piccole cestiste in particolare, hanno accompagnato in campo, con grandissima emozione, i giocatori neroarancio e quelli della squadra avversaria. Tutti i cestisti della società invitate hanno portato a casa come ricordo di una giornata speciale un gadget della Viola e a fine partita i mini atleti hanno avuto modo di fare qualche foto con i giocatori della Myenergy e farsi autografare l’amico pallone. Una giornata memorabile che rinsalda la collaborazione in atto tra le due società reggine e pone ulteriori basi per ampie collaborazioni future e occasioni di crescita per bambini e ragazzi attraverso la condivisione di valori di lealtà, sportività e rispetto reciproci.