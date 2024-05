La Myenergy perde anche gara 2 Play-Off. Salerno si qualifica alle semifinali

La Pallacanestro Viola ha affrontato Salerno in gara 2 di quarti di finale di Serie B interregionale 2023/2024. Partita punto a punto per la totalità del minutaggio. Il rientro di Binelli ha concesso a Coach Cigarini maggiori rotazioni, ma l’infortunio di Aguzzoli al terzo quarto ha di nuovo ridotto i ranghi neroarancio. Si chiude l’ultimo quarto sul pareggio e si va all’overtime. Il tempo supplementare viene totalmente gestito dagli ospiti che superano così il turno Play-Off. Per Reggio Calabria si conclude così l’ottima stagione.

PRIMO QUARTO

I primi due punti sono di Seck. Un errore per compagine. Ani in penetrazione dopo una palla recuperata. Tripla di Cessel. Binelli a canestro. Farabello chiama Time Out. (7-2). Basile da tre per il -2 di Salerno. Ancora Seck da sotto per il 9 a 5. Chaves riavvicina i suoi. Tyrtyshnyk guadagna la lunetta, fa due su due. Ani dopo una palla rubata segna in sottomano. Simonetti guadagna la lunetta, fa uno su due. (12-9). Diversi errori per le le due squadre. 2:25 al termine. Duranti guadagna la lunetta, fa due su due. Seck si muove bene in area e porta i padroni di casa sul +3. Favaretto porta il punteggio sul 14 a 14. Cessel segna. Binelli su fil di sirena realizza da distanza siderale la tripla del 19 a 14.

SECONDO QUARTO

Tyrtyshnyk in penetrazione per il 21 a 14. Zanini guadagna la lunetta, per lui uno su due. La tripla di Binelli vale il +9, risponde Ani da sotto. Mei piazza una tripla per gli ospiti. Zanini subisce fallo, Cigarini chiama Time Out. Zanini fa due su due. Ancora Zanini da sotto. Maksimovic fa due su due. (26-24). La tripla di Binelli vale il +5 a 6:00 dal termine. Zanini da sotto. Aguzzoli dopo diversi errori offensivi di Salerno va a canestro risponde Zampa. Tyrtyshnyk da tre, Farabello chiama Time Out. Misolic subisce fallo, fa uno su due. Duranti da tre. Diversi errori in fase offensiva della Viola. Maksimovic dalla lunetta fa due su due. Chaves in sottomano per il 36 a 33. Un’altra tripla di Cessel, risponde Zanini. Maksimovic fa due su due. Si va all’intervallo lungo sul 41 a 35.

TERZO QUARTO

Misolic per il -4 degli ospiti. Basile da tre. Aguzzoli in penetrazione. Basile per il pareggio, Chaves porta il punteggio sul 43 a 45. Seck per il nuovo pari. Chaves per Salerno. Tyrtyshnyk fa due su due dalla lunetta. Ani subisce fallo, fa uno su due. A Binelli risponde Misolic. Aguzzoli in sospensione. Misolic segna da sotto. Aguzzoli in sospensione per il 52 a 52. Ani fa zero su due dalla lunetta. Simonetti segna e guadagna fallo, ma sbaglia il supplementare. Aguzzoli fuori per infortunio. Tyrtyshnyk fa due su due dalla lunetta. Seck subisce fallo, fa due su due. Chaves nell’azione successiva, due su due dalla lunetta. Seck per il 60 a 57. Chaves penetra per il -1 di Salerno. Mei dalla lunetta fa uno su due (60-60). Seck in penetrazione. Maksimovic dopo una palla recuperata porta il punteggio sul 64 a 60, si va così all’ultimo quarto.

ULTIMO QUARTO

Chaves realizza, risponde Cessel, dopo diverse azioni di gioco con altrettanti errori. Cessel sbaglia il supplementare. Chaves in penetrazione per il 66 a 64. Zanini riporta il punteggio sul 66 a 66. Cigarini chiama Time Out. Maksimovic fa due su due dalla lunetta. Chaves in sospensione per il 68 a 68. Binelli dalla lunga distanza. Ani per Salerno. 5:04 dal termine. Maksimovic da tre, Farabello chiama Time Out. Ani per gli ospiti. Seck su assist di Binelli. Chaves continua a segnare, 2:20 al termine. Quinto fallo per Zanini. Simonetti dalla lunetta, fa uno su due. Mei da tre per il 77 a 77. Simonetti in gancio per il +2. Chaves dalla lunetta fa due su due. Possesso neroarancio a 30 secondi dalla fine. Tyrtyshnyk sbaglia il tiro, rimbalzo di Simonetti che subisce fallo e fa due su due. Time Out di Farabello. Il PalaCalafiore sull’81 a 79 incita la squadra. Time Out di Cigarini. Chaves a 3 secondi dalla fine riporta il punteggio sull’81 a 81.

Overtime

Un errore per compagine, Mei dalla lunga distanza. Un errore per squadra. Chaves dalla lunga distanza. (81-87). Mei guadagna la lunetta, fa due su due. Tyrtyshnyk penetra, segna e subisce fallo, segna il supplementare. Ani dalla lunetta fa uno su due. Tyrtyshnyk fa uno su due ai liberi. Duranti subisce fallo, fa due su de. Sul tiro sbagliato di Maksimovic si conclude la partita sul punteggio di 85 a 92 per Salerno. Gli ospiti si qualificano così alle semifinali playoff.