Myenergy, coach Cigarini post Gara 2: ‘Salerno ha dimostrato maggior forza, ma abbiamo sempre tenuto testa’

Federico Cigarini si è presentato in sala stampa soddisfatto per la stagione della Pallacanestro Viola, parzialmente deluso per la sconfitta contro la Power Basket Salerno.

Leggi anche

“Hanno dimostrato di essere più forti, in quattro partite hanno vinto altrettante volte. Hanno fatto molta fatica, se si fosse andati a Gara 3, sarebbe stato ancora peggio per loro. Invece di pensare a questa partita, il nostro pensiero di oggi va all’intera stagione. Giovani ed inesperti come siamo, gli errori ci stanno. Doveva servire questa esperienza per un futuro. Questo gruppo ha riportato entusiasmo in città, la gente al PalaCalafiore e grazie anche all’ingresso di Myenergy, il futuro della società risulta più che roseo”.

I suoi ragazzi e la città di Reggio Calabria

“I ragazzi hanno lasciato a me davvero molto, il prossimo anno sarò più cinico e con meno passione. La città mi ha dato molto, ho abitato al centro ed ho camminato in lungo e largo per Reggio Calabria. I margini di miglioramento nei ragazzi c’è ed è notevole. Anche Mazza ad esempio ha avuto il suo spazio. Dobbiamo staccare, riposarci ed a mente fredda ragionare sul da farsi”.

Ringraziamenti finale

“Ringrazio tutti i media, all’inizio ero un po’ irruento anche per incuriosire la gente. Ringrazio l’intero pubblico, l’intera società per la stagione affrontata”.