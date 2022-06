Amministrative, Denis Nesci (Fdi): 'Si apra una stagione di riflessione per il cdx'

"Il risultato delle amministrative nell’area metropolitana di Reggio Calabria per il centrodestra non è certamente da ricordare", le parole di Nesci

"Il risultato delle amministrative nell’area metropolitana di Reggio Calabria per il centrodestra non è certamente da ricordare, ma non deve impedire di aprire una riflessione sulla proposta politica che abbiamo formulato agli elettori.

Siamo riusciti a tenere il centrodestra unito a Palmi, Bagnara e Villa San Giovanni, ma non è bastato a conquistare la fiducia dei cittadini. E il fatto che siano stati eletti nei civici consessi esponenti di Fratelli d’Italia, non cambia l’analisi sulla scelta di strategie diverse per i diversi comuni che andavano al voto".

Denis Nesci, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia, analizza i risultati delle ultime elezioni amministrative, certamente non positive per la coalizione di centrodestra.

"A Palmi, abbiamo deciso di presentare la lista con il simbolo in quanto è una comunità sopra i 15 mila abitanti, trovando una sintesi sul candidato che univa tutte le forze in campo del centrodestra, persona perbene e capace quale Giovanni Barone. I cittadini evidentemente non hanno condiviso questa proposta.

Come Fdi abbiamo avuto delle difficoltà nella composizione della lista, in quanto, chi avrebbe avuto la responsabilità di farlo, ha traccheggiato per un lungo periodo, tale da indurmi a scegliere a soli 10 giorni dalla scadenza della presentazione, nuovi profili in grado di costruire una lista e il futuro del partito a Palmi. E così è stato! Gli altri partiti non hanno presentato il simbolo forse perché è mancato il coraggio di affrontare una competizione.

Noi non abbiamo di questi problemi, perché il nostro impegno è animato da orgoglio e coraggio. Abbiamo offerto l’opportunità politica di partecipare alla competizione elettorale con il simbolo #Fdi. Candidati a cui va il mio più sentito ringraziamento, e con i quali inizieremo un percorso per consolidare la presenza del partito in una delle città simbolo della Piana di Gioia Tauro.

A Bagnara, il ragionamento è stato quasi semplice e forse scontato, sostenendo l’amministrazione uscente. Prova n’è stata l’affermazione del nostro consigliere Vincenzo Bagnato risultato tra i più votati e al quale faccio un grosso in bocca al lupo.

A Villa San Giovanni, il risultato ci lascia la consapevolezza di aver tracciato una rotta chiara su come si debba lavorare in futuro con gli amici alleati, ricompattando una squadra che deve cambiare marcia.

E’ vero altrettanto che sono tanti gli amministratori eletti nelle compagini civiche e che sono espressione di #Fdi. Avremo modo di presentarli nei prossimi giorni.

Un grazie di cuore ai dirigenti che hanno lavorato al mio fianco e a sostegno dei tanti candidati che hanno messo la faccia per Fratelli d’Italia nella nostra provincia.

Ma tra le tante prerogative che può vantare il nostro partito quella che mi piace di più è che considera importante chi scende in battaglia e non chi conta i feriti", conclude Nesci.