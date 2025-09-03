Amoruso: ‘Lasciatemelo dire… non si può vedere la Reggina così in basso’

Ospite di Videotouring nel corso della trasmissione “Momenti Amaranto“, Nick Amoruso oltre a parlare di “Operazione Nostalgia” dove sarà protagonista insieme ad altri ex, ha detto la sua anche sulla Reggina di oggi: “Non bastano i nomi per fare la differenza in un campionato tosto come quello di serie D. Ci vuole lo spirito giusto, quello che ha sempre contraddistinto i colori amaranto, quindi umiltà e coraggio. Ogni domenica bisogna scendere in campo con la consapevolezza della maglia che si indossa. Spero possa essere l’anno giusto, la società ha operato bene. Lasciatemelo dire, però, non si può vedere la Reggina così in basso. Io vivo a Milano e incontro tanti tifosi amaranto con i quali ci parlo anche via social e tutti diciamo la stessa cosa, vogliamo rivedere la Reggina nei campionati che contano.

Con tanti calciatori di quelli presenti in organico ci ho giocato. Sono loro che devono trasmettere ai nuovi o ai più giovani il valore di questa maglia, così come hanno già fatto in passato. La dirigenza ha fatto bene a puntare su di loro e spero di poterli salutare in questi giorni che sarò a Reggio”.