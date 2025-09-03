Operazione Nostalgia: l’appello di Nick Amoruso alla gente di Reggio

Partito il conto alla rovescia, fra tre giorni il Granillo sarà teatro del raduno di Operazione Nostalgia e a Reggio Calabria sono attesi tantissimi campioni del passato e tanti ex Reggina. Ne abbiamo parlato a Videotouring con l’indimenticato bomber Nicola Amoruso: “Il raduno di Operazione Nostalgia che si svolgerà a Reggio Calabria ci farà vivere un bel momento. Sono molto amico degli organizzatori e ho spinto molto affinchè si giocasse al Granillo, sapendo che quello stadio è in grado di riaccendersi, dare calore e passione. Spero di trovare uno stadio pieno di gente, entusiasmo, per un ideale abbraccio con tanti ex Reggina e campioni del calibro di Baggio e Totti.

Credo si possa vivere un momento emozionante per tutti, ritrovare quel fuoco che manca da un pò. Bisogna puntare in alto, il record è quello di Salerno con 22.000 spettatori, si parla di obiettivo 15.000 a Reggio ma a me piace puntare in alto e dico di spingere in questi ultimi giorni per provare a superare quel numero.

Spero di vedere anche la Curva Sud piena, sarebbe molto bello, sono sicuro che in questi ultimi giorni ci sarà una importante impennata”.