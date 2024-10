Amoruso: ‘Il segreto della Reggina? Luca Gallo e vi spiego perchè’

Reggina in testa alla classifica del campionato di serie C dopo undici giornate. TuttoC.com ha intervistato un ex amaranto mai dimenticato come Nicola Amoruso, questi alcuni passaggi:

Ci sono tutti i presupposti per vedere una grande Reggina: un grande presidente, un bravissimo diesse, un allenatore di categoria e una squadra allestita molto bene. Senza dimenticare che è prima con merito”.

Nonostante le tante corazzate avversarie, gli amaranto hanno tutte le carte in regola per vincere questo campionato, anche perché c’è entusiasmo e un grande feeling con i tifosi che affollano il Granillo. E’ stato creato un gruppo forte e di qualità, un giusto mix di esperienza e gioventù. Con un tecnico molto bravo come Toscano che conosce bene la Serie C e sa come vincere.

Ho visto un presidente tifoso che vuole portare in alto i colori amaranto e non sta lì per interesse. Ad avercene di patron così legati alla città e alla squadra, è uno dei pochi che investe senza pensare al ritorno. Credo sia il segreto di questa Reggina vincente”.

(nella foto Nicola Amoruso con Iuliano e Ferrara)

