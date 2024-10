Avellino, Capuano: ‘La partita con la Reggina, per me la più importante del campionato’

Arrivato in corsa, ha preso in consegna l’Avellino e nelle due giornate in panchina contro formazioni come Bari e Ternana ha conquistato quattro punti. Ezio Capuano dopo l’analisi del match vinto a Terni, ha parlato così ai giornalisti sul prossimo confronto al Partenio contro la Reggina su Sport Channel 214: “Stanotte non dormirò per preparare al meglio la sfida di domenica prossima, che per me è la più importante di tutto il campionato.

Giochiamo contro una grandissima squadra. Sono contento ma anche molto tranquillo, il cammino verso la salvezza è ancora lungo, ho voluto fortissimamente l’Avellino ed ora me lo tengo stretto come un bimbo di quattro mesi, l’obiettivo mio è quello di ricompattare tutto”.

