Reggina: Toscano spiega i primi 30 minuti e le sostituzioni di Gasparetto, Paolucci e Salandria

Il giorno dopo la vittoria con il Picerno e la conquista della prima posizione, mister Toscano interviene a Radio Antenna Febea, a commento del match: “I primi trenta minuti leziosi? Credo proprio di no, piuttosto era la prima volta che si affrontava una formazione completamente barricata con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Abbiamo cercato di arginarli ma non parlerei di sofferenza, invece di un atteggiamento che doveva essere da parte nostra più aggressivo.

Se il Picerno segna il secondo gol come finisce? E se noi mettiamo dentro una delle tante occasioni create sullo 0-0? Non è possibile fare valutazioni in questo senso, piuttosto mi chiedo come si sia potuto concedere tutto quello spazio al calciatore per andare al tiro. Guarna è stato strepitoso a dimostrazione di un portiere di qualità, esperienza e che ingiustamente era stato criticato dopo Terni.

Gasparetto, Salandria e Paolucci erano sostituzioni previste anche in caso di risultato di misura. Non è giusto pensare che li abbia mandati in campo a risultato acquisito anche perchè non è così”.

