La grave analisi di Reggio Futura tra voli, residenti, aziende e qualità della vita: tutto in calo

Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Reggio Futura all’interno dei locali dell’Hotel Torrione di Reggio Calabria in cui il movimento politico ha snocciolato numerosi dati impietosi che fotografano la situazione attuale in città. Presente al tavolo Italo Palmara spiega:

“Una visione distorta della realtà, come dice una vecchia citazione: a ripetere una menzogna all’infinito, si rischia poi di farle diventare una verità. Così sta facendo il centrosinistra che ormai da 15 anni ripete come un mantra, un refrain, sempre le stesse cose e oggi nasconde la sua sete di poltrone e di potere, giustificando la sua permanenza a Palazzo San Giorgio col fatto che se cadesse questo consiglio comunale, tornando a elezioni, vincerebbe il centrodestra e questo sarebbe un aspetto nefasto per tutta la città dopo i danni che già in passato avrebbe, uso il condizionale che è d’obbligo, causato il centro destra alla città”.

Sappiamo tutti che non è così, ma a dirlo semplicemente ci sentiremmo rispondere che parliamo per slogan per cui abbiamo fatto un approfondito studio servendosi di fonti terze, inattaccabili, fonti attendibilissime come Il Sole 24 Ore, come la Camera di Commercio di Reggio Calabria, come L’assoaeroporti, come l’Istat e come lo stesso Comune di Reggio Calabria.

Abbiamo fatto un parallelismo tra il decennio del centrodestra, più o meno dal 2002 al 2011 e il decennio del centrosinistra che va dal 2014 al 2023 ed è tuttora in corso. Emerge che la città ha avuto una crescita, con l’amministrazione di centrodestra, una crescita esponenziale quando è stata amministrata dal centrodestra.

Viceversa -continua Palmara – quando è stata amministrata dal centro sinistra ha avuto un crollo verticale, sia se parliamo di voli aerei, di numero di passeggeri che sono praticamente dimezzati rispetto ad allora. È partito il centrosinistra con 500 e passa mila passeggeri annui, siamo a 266.000.

Il numero di chiusure delle attività commerciali nell’ultimo anno ha superato il numero delle aperture. Lo ha quasi doppiato. E questo è un dato molto allarmante. Se guardiamo ambiente e servizi è sotto gli occhi di tutti come funziona la raccolta dei rifiuti e il servizio idrico.

Con i numeri noi siamo riusciti a dimostrare che secondo le classifiche del Sole 24 Ore che riguardano ambiente e servizi, Reggio oggi è ultima la stessa Reggio che è amministrata dal centrodestra non ha mai conosciuto quei posizionamenti da retrocessione e anzi, addirittura in qualche anno, vedi il 2006, si è posizionata molto in alto, arrivando al 45.º posto della graduatoria, superando colossi come Milano come Firenze, come Torino o come Reggio Emilia.

Oggi siamo miseramente ultimi, siamo ultimi anche nella classifica per cultura. La sinistra si vanta così tanto di avere l’esclusiva della cultura, ma siamo ultimi per cultura e tempo libero.

Un dato agghiacciante, infine, il numero dei residenti che, mentre nei dieci anni di centrodestra è cresciuto e questo dimostra che la città era in crescita perché il cittadino che sta bene, che trova lavoro e che vive in una città non ha motivo di andare via. Se va via vuol dire che non ci sono possibilità di sviluppo, non c’è sbocco, non c’è lavoro, non c’è occupazione e quindi va via.

E allora nel decennio di centrodestra abbiamo avuto un una crescita dei residenti reggini di oltre 6000 unità nel decennio amministrato dal centrosinistra ci ritroviamo con 14.000 reggini in meno. E la cosa più grave è che la maggior parte di questi reggini sono dei giovani. E se una città perde i giovani perde il proprio futuro e se perde proprio il proprio futuro è destinata a morire.

Abbiamo reperito un grafico che raffigura la popolazione residente a Reggio Calabria dal 1861 a oggi. Ci sono tutti i censimenti dal 1.º del 1861 fino all’ultimo del 2021 e sebbene il grafico è in costante crescita fino al 2011.

Anche nel periodo delle due guerre si ha una crescita. La vera decrescita si è avuta dal momento in cui Reggio è stata amministrata dal centrosinistra.

Questo non per fare una battuta, ma è un dato di fatto reale che vi sto documentando. Questo dimostra che questo centrosinistra è stato capace, dal punto di vista di spopolamento e di impoverimento conseguente del territorio, di fare più danni di un terremoto e di due guerre.

Da ultimo i dati del disavanzo. Quando Scopelliti è andato alla Regione ha lasciato il Comune. E il disavanzo di quell’anno nel 2010 è risultato pari a centodicotto milioni e rotti. Il disavanzo che tanto scalpore ha creato è stato poi messo sotto la lente d’ingrandimento, verificato dalla triade commissariale, dalla Corte dei Conti, insomma, è stato rivoltato come un calzino.

Con i commissari è sceso ulteriormente a 87 milioni. Oggi siamo esattamente al doppio di come eravamo quando Scopelliti andò alla Regione. Eravamo a centodicotto, siamo a 236. L’esatto doppio di disavanzo, quindi il cosiddetto buco, come volgarmente viene chiamato, il disavanzo è raddoppiato.

Però oggi non parla nessuno. Mentre ai tempi del centrodestra perfino le testate nazionali più importanti si occupavano di questo caso Reggio. Oggi sembra che tutto sia nella norma.

Abbiamo una città in ginocchio e tutto sembra nella norma, per cui noi chiediamo uno scatto di orgoglio a tutti, ai cittadini, alla stampa affinché diffonda questi dati e smentisca una volta per tutte questa falsa raffigurazione della realtà che la sinistra porta avanti da 15 anni.

All’epoca Minniti fece un’interpellanza parlamentare. Un’interrogazione parlamentare la facciano anche i nostri politici, perché siamo arrivati al punto che nemmeno i servizi essenziali sono più garantiti ai cittadini e Reggio merita di più”.

All’analisi approfondita di Reggio Futura adesso toccherà agli amministratori attuali dare risposte concrete rispetto ai tanti dati raccolti che evidenziano le difficoltà del nostro territorio.