L’analisi del Ds Massimo Taibi sul calciomercato della Reggina

"Lista Over ok, ma qualcuno che era fuori dal progetto non verrà preso in considerazione". La sorpresa di Stellone su due giovani

All’indomani di una intensa e faticosa maratona quale è stata l’ultima giornata di calciomercato. CityNow ne ha parlato con il Ds Massimo Taibi, per una analisi e quindi un resoconto:

La cessione in zona… Cesarini

“Ogni anno ci troviamo a fare una serie di operazioni e non è mai facile. Bisogna convincere i calciatori, i procuratori, trattare con le società, però sono stati raggiunti tutti gli obiettivi ed il campo ci dirà se abbiamo fatto bene. L’abbraccio con gli altri dirigenti? Chiudere alle 19,59 l’ultima operazione comporta tensione e la preoccupazione di non riuscire a fare tutto in tempo. Laribi aveva rifiutato la Triestina e non intendeva cambiare, pensavo restasse con noi. Alla fine è venuta fuori questa soluzione. Quando hai necessità di dare via qualche calciatore, pensi anche a quelle che possono essere le strategie degli altri ed in questo senso ho avuto una intuizione immaginando le necessità del Cittadella. Ci abbiamo provato ed è andata bene. Avevo chiuso anche per la cessione di Franco con la Lucchese, poi per una questione legata alle liste, non si è fatto nulla. Faty ha rifiutato una serie di destinazioni”.

Il mercato in entrata

“Per quello che riguarda le entrate, è stato fatto tutto quello che avevamo in mente. Eravamo alla ricerca di qualcuno che potenziasse il reparto difensivo ed abbiamo preso un centrale esperto come Aya che lo scorso anno ha vinto il campionato di serie B con la Salernitana. Dopo il primo tentativo della scorsa estate siamo riusciti a riportare a Reggio Folorunsho, grazie anche alla sua ferma volontà, poi un esperto come Kupisz ed un calciatore di qualità come Lombardi. La prima operazione in entrata è stata quella del giovane Giraudo che ha subito sostituito il partente Liotti. Avevamo visto bene su Altare e Ciervo, ma quando la serie A chiama… Pezzella era un obiettivo, superato poi dalle scelte del nuovo tecnico Stellone. Non si è mai cercata una seconda punta”.

La lista Over ed i giovani