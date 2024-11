Anassilaos, al via gli incontri con l’Autore di narrativa e poesia

Le manifestazioni promosse dall’Associazione Culturale Anassilaos nell’estate in corso, anche congiuntamente con Enti o altre associazioni e case editrici, si caratterizzano per una serie di Incontri con l’Autore che consentono di conoscere e apprezzare opere di narrativa e poesia, saggi di storia e di letteratura di autori reggini e calabresi editi da case editrici che operano nella nostra città o in provincia.

Una occasione, per un sodalizio culturale profondamente radicato nel reggino, per sottolineare, ancora una volta, l’opportunità e la necessità di valorizzare la cultura che si sviluppa nel territorio.

La settimana si aprirà martedì 14 luglio alle ore 21,00 presso il Chiostro di San Giorgio con la presentazione dell’opera “Iconografia nella monetazione provinciale romana” (Grafica Enotria Edizioni) di un giovanissimo studioso di storia, Alessandro Gangemi.

All’incontro promosso congiuntamente con Italia Nostra, Sezione di Reggio Calabria e Fidapa, Sezione di Reggio Calabria interverranno Stefano Iorfida, Presidente Anassilaos, Franca Arena Tuccio, Presidente Fidapa, Angela Martino, Presidente di Italia Nostra, Pina Lupoi, scrittrice e Daniele Castrizio, Professore Associato di Iconografia e storia della Moneta Antica presso l’Università di Messina.

Il giorno successivo, mercoledì 15 luglio alle ore 19,30 presso il Lido Stella Marina – congiuntamente con Laruffa Editore – si terrà l’incontro con Giuseppina De Marco, autrice del saggio “Reggio Calabria e il suo Museo” (Laruffa Editore) che ricostruisce la storia dell’attuale Museo Nazionale, che prende le mosse da quel Museo Civico cittadino, istituito a Reggio Calabria alla fine dell’Ottocento, le cui opere confluirono poi a Palazzo Piacentini.

Il giorno successivo (giovedì 16 luglio ore 21,00) l’Anassilaos torna al Chiostro con la poesia di Mirela Stillitano “L’amore immaginato cantato alla luna” (Leonida Edizioni).