Anassilaos: Giornata Mondiale della Poesia 2016

Si terrà oggi domenica 20 marzo dalle ore 17,00 presso l’Aula dell’Università della Terza Età (via Willermin) il secondo degli appuntamenti che l’Associazione Culturale Anassilaos dedica alla Giornata Mondiale della Poesia 2016. Al centro dell’iniziativa saranno i poeti di Reggio e Provincia che numerosi hanno aderito all’invito rivolto loro dall’Anassilaos. Una festa dunque dedicata alla poesia, magari un po’ caotica come tutte le feste aperte a causa del numero dei partecipanti – nonostante la programmazione curata da Lilly Arcudi, Vice responsabile poesia Anassilaos – durante la quale i poeti potranno leggere una propria lirica. Un’occasione offerta agli artisti di casa nostra per farsi conoscere e conoscere nello spirito che ha sempre animato, fin dal 1999, la Giornata della Poesia voluta dall’Unesco che ha riconosciuto all’arte poetica la funzione primaria di unire popoli diversi per lingua, cultura e fede.