Anche la Reggina ricorda Davide Astori. Attenzione al minuto 13

Ieri in tutti i campi di calcio professionistici, al minuto 13 il gioco è stato fermato per ricordare il campione scomparso in maniera tragica Davide Astori. Il difensore e capitano della Fiorentina è scomparso esattamente un anno fa ed il dolore di tutti è ancora vivo. Questo il comunicato della Reggina:

“Prima dell’inizio della gara e al minuto 13, la Reggina ricorderà Davide Astori proiettando la foto del calciatore sul maxischermo”