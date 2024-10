Anche il mercato di Campagna amica festeggia il Carnevale

Domenica 26 febbraio p.v. a Reggio Calabria in Piazza Carmine “all’insegna di una sana e genuina allegria, con il Mercato di Campagna Amica si festeggia il Carnevale”, l’evento è organizzato da Coldiretti. Nel Mercato di Campagna Amica, che si svolge ogni domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00, oltre agli abituali prodotti del territorio, domenica sarà l’occasione per festeggiare il carnevale e saranno offerti ai cittadini-consumatori i dolci tipici del carnevale preparati dai produttori seguendo tradizioni antiche e ricette particolari.

L’impegno delle aziende di Campagna Amica di Reggio Calabria, sarà indirizzato anche nel contribuire ad animare con i propri trattori la sfilata “Carnival Reggio”. “Anche in questi momenti – afferma Pietro Molinaro Presidente di Coldiretti Calabria – intendiamo ribadire l’identità e la distintività del territorio che coniuga tradizione, innovazione con prodotti di eccellenza e qualità.

Una ulteriore occasione per i cittadini consumatori di riflettere e apprezzare quello che si mangia e quello che diamo da mangiare ai nostri figli, in termini di provenienza, di sicurezza alimentare e rintracciabilità delle produzioni”. Nella Città dello Stretto, oltre al mercato di piazza Carmine è possibile trovare altri mercati del circuito Campagna Amica in viale Messina (mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00) e in Piazza Orange (giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00)