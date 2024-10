Anche a Reggio Calabria la ‘Cocomerata’ per l’integrazione

Un ferragosto all’insegna dell’amicizia e dell’integrazione quello trascorso ieri sera sul lungomare Falcomatà nei pressi del lido comunale. Anche Reggio Calabria, insieme a tante città italiane, ha aderito all’appello della comunità di Sant’Egidio a far festa insieme secondo la tradizione per una cocomerata per dire no alle paure e sì all’integrazione.

In un periodo in cui si sentono troppe voci cariche di pessimismo e più frequenti sono gli episodi di intolleranza, Giovani universitari, anziani, stranieri e nuovi italiani, insieme ai bambini della scuola della pace della Comunità di Sant’Egidio di Reggio si sono dati appuntamento per ricordare che vivere insieme è una realtà del nostro paese e della nostra città. Grande partecipazione per l’iniziativa anche tra i passanti che hanno condiviso e gustato l’anguria offerta con entusiasmo dai bambini.