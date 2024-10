Anche a Reggio Calabria il progetto Scuola Ferrovia

di Domenico Suraci – Grande partecipazione alla Stazione Centrale di Reggio Calabria per il progetto Scuola Ferrovia fortemente voluto dall’associazione nazionale DLF e svolto per il quarto anno consecutivo.

Reggio Calabria è un città a vocazione ferroviaria, abbiamo voluto coinvolgere le scolaresche per spiegare loro la valenza straordinaria dell’uso del treno che ha contribuito persino all’Unità di Italia – è quanto dichiara il Presidente del Dopo Lavoro Ferroviario di Reggio Calabria, Franco De Marco in esclusiva per CityNow.

“Abbiamo raccolto l’adesione, per l’occasione del “Principe di Piemonte” di Reggio e della “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro. Si è storicamente passati dal treno a vapore della Napoli-Portici alla Freccia Rossa che viaggia a 360 km/h su linee dedicate. La Ferrovia – ha incalzato il Presidente – sta investendo sulla puntualità delle corse. Inoltre, in vista dall’ammodernamento del tratto stradale Campo Calabro – Reggio Calabria, sono stati programmati dei servizi aggiuntivi“.

La professoressa Laganà del “Principe di Piemonte” entusiasta dell’iniziativa ha spiegato come i ragazzi hanno risposto bene, con notevole interesse nell’osservare il centro di comando e le attività della stazione ponendo molte domande e annunciando che accompagnerà una quarta ed una quinta elementare , in gita vicino Salerno presso il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.