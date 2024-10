Anche a Reggio Calabria il progetto Unicef “Verso una Scuola Amica”

Presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Calabria, alla presenza dalla Dirigente Prof.ssa Pasqualina Maria ZACCHERIA, si è svolto un incontro partecipato con le referenti scuola del Comitato Provinciale di Reggio Calabria per l’UNICEF, Prof.sse CORICA Maria, TRIUNVERI Giovanna e PEDA’ Patrizia, per illustrare le finalità e i contenuti del Progetto M.I.U.R. – UNICEF: “Verso una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”.

Il Progetto, frutto di un Protocollo d’intesa tra il M.I.U.R. e il Comitato Italiano per l’UNICEF, trova riferimento nelle indicazioni per l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, in cui si evidenzia come l’educazione alla cittadinanza e alla Costituzione, alla partecipazione e alla cultura della legalità costituisca parte integrante dell’apprendimento, una dimensione trasversale a tutti i saperi, nonché una premessa culturale indispensabile a tutte le discipline di studio e alle attività connesse. Il suo obiettivo è tradurre in proposte educative i principi ispiratori della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (non discriminazione; diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo; ascolto e partecipazione; superiore interesse del bambino) e il diritto all’apprendimento di ogni bambino (art. 29 della Convenzione).

Durante l’incontro, al quale hanno partecipato anche il Dott. Pietro Marino, Emanuele Mattia ed Alessandra Tavella, del Comitato Provinciale di Reggio Calabria per l’UNICEF, si sono affrontati temi attinenti l’infanzia vista dal mondo scuola, con particolare riguardo “alla cittadinanza attiva” in aderenza alla Convenzione ONU (N.Y. 20-11-1989).

Al progetto “Verso una Scuola Amica dei bambini e dei ragazzi”, potranno aderire da settembre 2018 tutte le scuole (8.000 in Italia), basta registrarsi nella pagina dedicata del MIUR.