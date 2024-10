Anche a Reggio Calabria via alle richieste per gli assegni per Nucleo Familiare e Maternità

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2018, è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare. L’assegno consiste in un contributo mensile massimo di € 142,85 per tredici mensilità, per un totale massimo di € 1.857,05, che verrà erogato in due semestralità, la prima a luglio del corrente anno e la seconda a gennaio 2019.

L’assegno può essere richiesto da:

cittadini italiani,

cittadini comunitari

cittadini extracomunitari in possesso di Carta di Soggiorno oppure di Permesso di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

La richiesta può essere presentata da uno dei due genitori di una famiglia con almeno tre figli minori, residenti nel comune di Reggio Calabria, in possesso di risorse economiche, da calcolare in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiori a € 8.650,11.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande scade il 31 Gennaio 2019.

Al pagamento dell’assegno provvede l’INPS.

ASSEGNO DI MATERNITA’ ANNO 2018

Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 36 del 13 febbraio 2018 è stato, inoltre, pubblicato l’avviso per l’erogazione dell’assegno di maternità, che consiste in un contributo mensile, di € 342,62 per cinque mesi per un totale di € 1.713,10. Tale somma verrà corrisposta in unica soluzione

La richiesta deve essere presentata dalle donne residenti nel Comune di Reggio Calabria, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie in possesso di Carta di Soggiorno oppure di Permesso di Soggiorno per soggiornanti di lungo periodo.

Il beneficio spetta alle madri biologiche, adottive e in situazione di affidamento pre-adottivo, in possesso dei seguenti requisiti:

non avere copertura previdenziale (quindi essere casalinghe o disoccupate), oppure avere ricevuto una indennità mensile da parte dell’INPS per i cinque mesi di maternità inferiore € 342,62; in tale caso l’importo dell’assegno sarà corrispondente alla differenza fino a raggiungere € 342,62;

non beneficiare dell’assegno di maternità di competenza dell’INPS con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti pre-adottivi in base alla legge 488/98;

essere in possesso di risorse economiche familiari, calcolate in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), non superiori a € 17.141,45.

La richiesta deve essere presentata, entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data del parto o dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, per i casi di adozione o affidamento pre-adottivo

Al pagamento dell’assegno provvede l’INPS.