Anche Villa Zerbi tra i Luoghi del Cuore del FAI: scopri come votare!

Una veduta esterna di Villa Zerbi a Reggio Calabria, 28 agosto 2013. Ha ospitato alcune delle piu' importanti mostre a livello nazionale che si sono tenute a Reggio Calabria, tra le quali alcune sezioni della Mostra Internazionale di Arte di Architettura della Biennale di Venezia, ma adesso Villa Zerbi, edificio in stile neogotico veneziano del XIV secolo, rischia di cadere a pezzi. Quello che e' stato uno dei piu' importanti poli culturali ed espositivi del meridione, infatti, e' stato inserito nell'elenco delle ''spese insostenibili'' di Palazzo San Giorgio, sede del Comune, retto, dall'ottobre scorso, da una terna commissariale nominata dal Governo dopo lo scioglimento per contiguita' mafiose dell'Amministrazione comunale per il buco di bilancio che si attesta, secondo gli ultimi calcoli, a 118 milioni. ANSA