Andrea Brandimarte è un nuovo giocatore della BIC Reggio Calabria

Andrea Brandimarte inizia a giocare a basket in carrozzina nel 2010 a Termoli. Due anni dopo di soli allenamenti passa a Giulianova, inizialmente disputando solo il campionato giovanile, successivamente venendo convocato anche nella squadra di serie B e dopo ancora anche in serie A con la medesima società. Dopo sei anni a Giulianova Andrea gioca un doppio campionato, giovanile a Roma con i Giovani e Tenaci ed in serie B col Rieti arrivando a disputare le final four promozione per la serie A, grazie alla regola del prestito alternativo. Nella stagione 2018/19 torna ancora a Giulianova per un'altra stagione in serie A e sempre nella stessa stagione sportiva, il giovanissimo punti 1.0 di classificazione, entra a far parte della Nazionale Italiana Under22 partecipando all’europeo svolto a Lignano Sabbiadoro. Andrea Brandimarte riassapora quindi quest’anno la serie A con la Farmacia Pellicanó Reggio BIC dopo l’esperienza della passata stagione in serie B con la Fly sport Molise (Termoli), sposando a pieno il progetto di crescita della società amaranto.