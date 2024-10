‘Gay Pride è una carnevalata inutile’, Scanzi risponde a Spirlì: “Condoglianze alla Calabria”

Le parole del presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirli sul come vivere l’omosessualità e il gay pride fanno ancora discutere a distanza di giorni.

“L’omosessuale non è un essere speciale, è un essere normale come tutti gli altri, appartiene all’umanità. Il Gay Pride mi ha sempre fatto schifo, una carnevalata inutile che non è mai servita a niente e a nessuno.

Se dovessi avere un figlio omosessuale e lo vedessi su un carro del Gay Pride lo prenderei a calci nel culo con gli anfibi e lo accompagnerei a casa e gli spiegherei cosa significa essere omosessuali con dignità, senza bisogna di diventare un deficiente su un carro”.