“Angel Investor e sviluppo delle startup calabresi” all’Università della Calabria

Un confronto aperto fra l’Ateneo e i Business Angel sulle possibilità concrete di partnership offerte alle startup calabresi dagli investitori che da sempre risultano vicini al mondo delle startup.

Questo è il focus nonché l’obiettivo dell’evento “Angel Investor e sviluppo delle startup calabresi”, promosso dal Liaison Office dell’Università della Calabria, che avrà luogo all’Università della Calabria, presso lo University Club (mappa), a partire dalle ore 9.00 del prossimo 14 febbraio.

Interverranno alcuni esponenti delle più importanti associazioni italiane di Business Angel: Paolo Anselmo (Presidente IBAN), Simon Ardiss (Non Executive Director, IAG), Diego Di Tomasso (membro di Angels for Innovation e Co-Founder Unicorn Trainers Club) e a moderare sarà Domenico Greco, imprenditore esperto di accelerazione di startup e promotore dell’evento.

Programma:

Ore 09.00: Saluti del Prof. Giuseppe Passarino, Delegato del Rettore alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico;

Ore 09.10: Le iniziative del Liaison Office a sostegno della creazione d’impresa – Andrea Attanasio, Responsabile Ufficio Speciale “Liaison Office” – Supporto alla Ricerca ed al Trasferimento Tecnologico;

Ore 09.20: Apertura dei lavori: “La predisposizione giusta per dialogare con degli investitori” a cura di Domenico Greco, Esperto di metodologia Lean Startup e promotore dell’evento;

Ore 09.30: Intervento dei Business Angel invitati:

• Paolo Anselmo – Presidente Italian Business Angels Network Association (IBAN);

• Simon Ardiss – Italian Angels for Growth;

• Diego Di Tomaso – Angels for Innovation.

Ore 11.00-11.15: coffee break;

Ore 11.15-13.00: TAVOLA ROTONDA con sessione di domande e risposte. Modera Domenico Greco.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione.

Per registrarsi ai lavori del convegno (dalle ore 9.00 alle 11.00) o alla Tavola rotonda (dalle 11.15 alle 13.00) o a entrambe le fasi della giornata basta compilare questo format online.

Per l’evento è possibile contattare il Liaison Office ai numeri 0984-494258/4443. Oppure scrivere allo staff organizzativo: eventoba@unical.it