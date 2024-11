Angelo D’Angelo sottoscrive il tesseramento

L’Asd Reggio Calabria comunica che il difensore Angelo D’Angelo ha sottoscritto stamane il tesseramento che lo lega al club amaranto per la stagione sportiva 2015/16.

D’Angelo, difensore siciliano classe 87, ha una lunga esperienza in Serie D. Vanta, infatti, circa 120 presenze con 8 gol ed ha vestito le maglie di Nissa, Adrano, Acireale, Vittoria, Orlandina, Siracusa e Città di Messina. Due esperienze in Calabria con la Nuova Gioiese e la Vibonese. Nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Noto e Nuova Gioiese realizzando quattro reti.

Queste le prime parole in amaranto di D’Angelo: <<Sono contento di essere qui a Reggio Calabria. Ho ricevuto offerte da altre società di serie D, ma quando mi ha chiamato l’Asd Reggio Calabria non ho avuto dubbi ed ho accettato immediatamente la proposta. Reggio è una piazza importante a prescindere dalla categoria – aggiunge il difensore – darò il massimo per fare bene con questi colori>>.

Si comunica inoltre che nel pomeriggio, dopo la sgambata in famiglia tra la prima squadra e la formazione juniores, l’Asd Reggio Calabria sarà ricevuta al Comune di Polistena dal Primo Cittadino Michele Tripodi.