Anna Falchi, è il nuovo volto di Tino Generation

di Daniela Bonanno Conti – L’attrice e showgirl Anna Falchi, è la nuova testimonial di Tino Generation, il giovane brand degli accessori di moda, specializzato in ciondoli. Anna Falchi è quindi il nuovo volto Tino Generation per la campagna stampa 2014 e 2015: brochure, cartelli vetrine e roll up vedranno il volto della bella romagnola.La Falchi, parteciperà nei prossimi mesi anche ai diversi eventi previsti in calendario dal brand . A immortalare la bella Anna, ci pensa Maurizio Sorge, uno dei fotografi più famosi d’Italia, che mette in mostra non solo la sua bellezza e la sua disinvoltura, ma che riesce anche a coglierne la spontaneità mentre si accinge a giocare con il ciondolo “Tino”; protagonista indiscusso della collezione, con le sue forme morbide, tipiche di un bambino, che rievoca in tutti noi, sentimenti di dolcezza e spensieratezza infinita. Ma il brand Tino Generation e la stessa Anna Falchi hanno fatto molto di più; infatti hanno aderito anche ad un progetto social.Infatti, per ogni Tino venduto sarà devoluta una somma pari al 5% a favore dell’Anffas Onlus di Desenzano del Garda, associazione per famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale.Come dice lo stesso motto del brand: “Ogni sentimento prende voce con Tino e attraverso i colori supera il linguaggio arrivando direttamente al cuore”. Ora lo farà con la bellissima testimonial Anna Falchi che condivide tutta la vivacità, la dolcezza e la positività propri del brand. Per maggiori informazioni, potete consultare il sito: www.tinogeneration.comwebsite on line click here