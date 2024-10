Roccella Summer Festival, tutto pronto per l’atteso concerto di Annalisa

È sold out da settimane ed è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi non solo del Roccella Summer Festival, ma dell’estate calabrese

È sold out da settimane ed è sicuramente uno degli appuntamenti più attesi non solo del Roccella Summer Festival, ma dell’estate calabrese in generale. Parliamo del concerto che lunedì 12 agosto Annalisa terrà al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) e che si preannuncia come un appuntamento straordinario.

«Si ballerà, si canterà, e spero sarà liberatorio per il pubblico come lo è per me», ha affermato la stessa cantante, parlando del tour organizzato in location d’eccezione, come il Teatro al Castello, tutte all’aperto.

Leggi anche

Sul palco con Annalisa ci saranno i suoi musicisti di sempre, Daniel Bestonzo (keyboards & synthesizers) che ha curato anche la direzione musicale, Gianni Pastorino( keyboards & synthesizers) e Dario Panza (drums & electronic pads), oltre al corpo di ballo diretto da Simone Baroni che attraverso coreografie intense ed avvolgenti sono in grado di mescolarsi alle sonorità di Annalisa e ne determinano l’intensità e la potenza.

La direzione artistica dello show è affidata a Jacopo Ricci, creative director, lighting e show designer, che ha creato un ambiente capace di riflettere un concetto di vorticosità dell’esistenza umana, affiancata al principio evolutivo di un’artista che attraversando ostacoli e difficoltà, nasce, si evolve e matura, sulla base di uno spirito artistico che si definisce nel tempo.

Leggi anche

Il progetto Roccella Summer Festival, ideato e organizzato dalla Ticket Service Calabria con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, rientra negli “Eventi di promozione culturale 2024”, finanziato con risorse Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 dalla Regione Calabria nonché dal brand Calabria Straordinaria.

Info e biglietti

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

0961.553185

www.roccellasummerfestival.it

ROCCELLA SUMMER FESTIVAL 2024

Teatro al Castello – Roccella Jonica (Rc)

Biagio Antonacci

12 e 13 luglio

Umberto Tozzi

6 agosto

Emma

8 agosto

Gigi D’Alessio

9 agosto

PFM

10 agosto

Annalisa

12 agosto

Ariete

13 agosto

Pooh

14 agosto

Piero Pelù

20 agosto

Mahmood

23 agosto

Il Volo

27 agosto