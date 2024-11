Anno scolastico della Calabria, l’inaugurazione si terrà a San Luca

Venerdì prossimo, 7 ottobre, sarà inaugurato ufficialmente l’anno scolastico 2016/17 della Regione Calabria a San Luca, paese che ha dato i natali a Corrado Alvaro, di cui ricorrono quest’anno i 60 anni dalla morte. «Insieme al presidente Oliverio – ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Federica Roccisano – abbiamo deciso di scegliere San Luca per sottolineare l’importanza di uno scrittore come Corrado Alvaro nella storia della letteratura e della cultura calabrese e per sostenere in maniera concreta un’area della Calabria sulla quale, in rete con le associazioni locali e con Save The Children, stiamo lavorando per contrastare la povertà educativa. Venerdì sarà un giorno importante per la scuola calabrese, per la Locride e San Luca che ospiterà l’evento, grazie alla collaborazione del direttore dell’Ufficio scolastico regionale Bouchè, del vescovo della diocesi Locri-Gerace, monsignor Oliva, del commissario prefettizio in carica al comune di San Luca, Gullì, della dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Luca