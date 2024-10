Prima antenna 5G in Calabria: il parere dell’ingegnere reggino Francesco Suraci

È stato il Dipartimento provinciale di Reggio Calabria dell’Arpacal, con il suo Servizio tematico Radiazioni e Rumore, diretto dall’ing. Francesco Suraci, ad esprimere il primo parere tecnico ambientale per l’installazione in Calabria della prima antenna di telefonia mobile con la tecnologia 5G.

“Il parere ambientale di competenza espresso sui progetti degli impianti CEM-RF – si legge nell’infografica, predisposta dall’ing. Suraci con i tecnici Duilio Dieni e Roberto Talia del Servizio Radiazioni e Rumore – è stato formulato, soprattutto nelle condizioni di ubicazione di più impianti in aree ristrette, a seguito della simulazione modellistica computerizzata, che definisce con specifico calcolo le valutazioni previsionali di campo elettromagnetico anche presso i recettori più esposti, come ad esempio ospedali o scuole, considerando il contributo di tutte le sorgenti emissive degli impianti RF (radio frequenza, ndr) presenti nell’area, e verificando che il valore del campo elettrico (V/m) sia entro i limiti normativi. Le valutazioni sono ampiamente cautelative, poiché il calcolo viene effettuato in campo libero e alla massima potenza da autorizzare. Le misure strumentali effettuate negli anni dal Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria mostrano peraltro valori di campo inferiori ai valori simulati, confermando ulteriormente il sostanziale rispetto dei limiti”.