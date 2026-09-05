Taurianova accoglie Antonio Marziale: grande partecipazione alla presentazione di “Suggestioni sociologiche”

A fare da cornice all’incontro è stato un pubblico numerosissimo e particolarmente attento, composto da cittadini, studenti, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo dell’associazionismo e della cultura

Una serata di cultura, riflessione e partecipazione quella vissuta ieri presso l’Antica Traccia di Taurianova in occasione della presentazione di “Suggestioni sociologiche”, il libro di Antonio Marziale, già Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.

A fare da cornice all’incontro è stato un pubblico numerosissimo e particolarmente attento, composto da cittadini, studenti, rappresentanti delle istituzioni, esponenti del mondo dell’associazionismo e della cultura. Una partecipazione che ha confermato il forte legame di Marziale con la sua città natale e l’interesse suscitato dalle tematiche affrontate nel volume.

Presenti istituzioni, associazioni e rappresentanti del territorio

Presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, la vice capo di gabinetto della Presidenza del Consiglio Sabina Cannizzaro, l’editore Roberto Laruffa, i consiglieri comunali Roy Biasi e Massimo Grimaldi, l’onorevole Angela Napoli, il presidente della Consulta delle Associazioni, Annamaria Fazzari e diverse associazioni della stessa, Nello Stranges per la Pro Loco di Taurianova, l’Arma, con il Maresciallo Sirigatti e il Capitano Di Cintio, insieme a numerosi rappresentanti delle associazioni locali.

Il dialogo sui temi della società contemporanea

La serata è stata condotta dallo scrittore Vincenzo Furfaro, che ha dialogato con l’autore accompagnandolo in un confronto diretto sui temi centrali del libro e sulle trasformazioni che stanno interessando la società contemporanea.

Marziale, con il consueto linguaggio franco e senza reticenze, ha affrontato le problematiche della società moderna, soffermandosi sulle fragilità, sulle contraddizioni e sulle emergenze educative e sociali del nostro tempo.

Di fronte a una platea che ha ascoltato con grande attenzione, l’autore ha illustrato anche quella che definisce la propria “cura”, ovvero la necessità di tornare a mettere al centro la persona, le relazioni, la responsabilità individuale e collettiva e una rinnovata attenzione alle giovani generazioni.

Il confronto con gli studenti e il valore della partecipazione

Particolarmente significativo è stato il rapporto con gli studenti presenti, ai quali Marziale ha rivolto parole dirette e stimolanti, invitandoli a non essere spettatori passivi della realtà, ma protagonisti consapevoli della società nella quale vivono.

Ad arricchire la serata sono stati gli intermezzi musicali affidati al giovanissimo Raffaele Foti, che ha offerto momenti di particolare intensità artistica, contribuendo a creare un’atmosfera capace di unire cultura, musica e riflessione.

Maria Fedele madrina della serata

Madrina della serata è stata Maria Fedele, consigliere comunale e presidente della Commissione Cultura ANCI Calabria, che ha accompagnato l’iniziativa sottolineandone il valore culturale e sociale.

Il ritorno di Antonio Marziale nella sua Taurianova

Per Antonio Marziale, il ritorno a Taurianova ha assunto un significato ancora più profondo. Taurianova è infatti la sua città natale, il luogo delle sue radici, e tornare a presentare proprio qui il frutto del proprio lavoro e della propria riflessione è stata un’occasione vissuta con particolare emozione e felicità.

La presentazione di “Suggestioni sociologiche” si è così trasformata in un momento di confronto aperto sulla società, sulle sue criticità e sulle possibili strade per affrontarle, con Antonio Marziale che, attraverso il dialogo con Vincenzo Furfaro e le domande e gli stimoli della serata, ha offerto al pubblico la propria lettura.

CulturalMente: “Grande valore culturale e confronto per tutta la comunità”

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione e della qualità della serata. È stato un momento di grande valore culturale e di confronto per tutta la comunità. Diamo appuntamento al prossimo incontro di Vento d’Estate, che vedrà protagonista Saverio Gangemi».

Chiara Ascone, presidente di CulturalMente, associazione organizzatrice della serata e della rassegna.