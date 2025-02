Reggio, coppia di anziani investita sulle strisce pedonali sul Viale Zerbi

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi della rotonda tra la fine della tangenziale del porto e l’inizio di Viale Zerbi, dove una coppia di coniugi ultrasettantenni è stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L’incidente è avvenuto sotto gli occhi di alcuni passanti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto è giunto il personale del 118, che ha prestato le prime cure ai due anziani prima di trasportarli al Grande Ospedale Metropolitano per accertamenti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non sembrerebbero gravi.

Conducente identificato e patente ritirata

Il conducente del veicolo, che si è fermato subito dopo l’impatto per prestare assistenza, è stato identificato dalle forze dell’ordine. Gli agenti intervenuti hanno effettuato i rilievi del caso e provveduto al ritiro della patente, come previsto dalle procedure in situazioni simili.

Le autorità stanno ora completando gli accertamenti per verificare eventuali responsabilità e chiarire ulteriormente la dinamica dell’incidente, che appare comunque piuttosto evidente.