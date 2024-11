Reggio, nuovo happy hour in centro città: la proposta di Casual Fish & Sushi

Dopo il grande successo del ritorno in attività dopo il restyling, Casual Fish & Sushi continua a sorprendere con un’inedita proposta che promette di rivoluzionare le serate reggine: l’Happy Hour firmato Casual. Da giovedì 14 novembre, tutti i giorni (escluso il martedì), il locale apre le sue porte dalle 18 alle 20 per un aperitivo esclusivo che combina i drink alle raffinate specialità della cucina.

Happy Hour: 2 cocktail al prezzo di 1 e delizie di pesce

L’Happy Hour di Casual Fish & Sushi è pensato per offrire un’esperienza che va oltre il classico aperitivo. Grazie alla nuova promozione, potrete gustare 2 cocktail al prezzo di 1, scegliendo tra una selezione di drink curati con passione dal barman dedicato. Il tutto potrà essere accompagnato dalle specialità del menù, preparate con la stessa cura che ha reso celebre il brand: tempura di gamberi croccanti, roll di sushi freschissimi e tante altre delizie a base di pesce, tutte ordinabili sin dalle 18:00.

Leggi anche

Un garden unico per un aperitivo indimenticabile

Lo spazio interno di Casual Fish & Sushi, e in particolare il suo garden immerso nel verde, si trasforma, dunque, in un elegante cocktail bar, dove gli ospiti potranno rilassarsi e godere di un’atmosfera unica. Il giardino, vero fiore all’occhiello del locale, sarà il luogo ideale per vivere momenti di relax in pieno centro città, sorseggiando un drink e gustando prelibatezze culinarie.

Il nuovo bancone, posizionato di fronte all’iconica scritta “My Life is Casual”, è già diventato il punto di ritrovo preferito per chi cerca un ambiente raffinato ma accogliente. Oltre ai cocktail in promozione, il locale offre una vasta scelta di spirits premium, cocktail classici e creazioni innovative, pensati per accontentare anche i palati più esigenti.

Non perdete l’occasione di vivere un aperitivo diverso dal solito. Casual Fish & Sushi vi invita a scoprire l’Happy Hour, una nuova esperienza che unisce sapori, convivialità e atmosfere indimenticabili.

Leggi anche

Maggiori informazioni

Casual Fish & Sushi si trova in via Demetrio Tripepi, 137 a Reggio Calabria.

Maggiori info & prenotazioni al 3933334444.

Segui le pagine Facebook e Instagram, per rimanere sempre aggiornato.