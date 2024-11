Reggio, riapre Casual Fish & Sushi: ritorno in grande stile tra cocktail e gustose novità

Il ritorno di Casual Fish & Sushi è un evento imperdibile! Dopo un raffinato restyling, il ristorante riaprirà sabato 9 novembre alle ore 18, portando con sé novità che sapranno catturare il gusto e l’attenzione di ogni ospite. Situato in Via Demetrio Tripepi 137, accanto al nuovo Casual Pizza & Garden, questo locale iconico torna a raccontare una storia di sapori e atmosfere esclusive.

Il restyling di Casual Fish & Sushi

Se vi è mancato, è ora di tornare: Casual Fish & Sushi mantiene intatta l’essenza che lo ha reso speciale dal 2021, confermandosi un luogo di ritrovo per chi cerca esperienze culinarie di alta qualità in un ambiente curato e accogliente. Il restyling valorizza ogni angolo del locale, esaltandone l’identità con dettagli eleganti e sofisticati, ma il cuore resta lo stesso: un menù di pesce e sushi alla carta, studiato per soddisfare anche i palati più esigenti.

I lavori sono stati eseguiti dall’impresa A&G Design con progettazione a cura del designer Giovanni Punturieri.

Cocktail bar & Garden: le novità assolute

Per celebrare la riapertura, il menù si arricchisce di proposte inedite, perfette per scoprire nuove sfumature di sapore, sia nel sushi che negli altri piatti di pesce.

La vera novità? Il bancone, posizionato davanti alla scritta “My Life is Casual” tanto amata dai reggini per le loro Instagram stories, si trasforma in un cocktail bar con un barman dedicato, pronto a stupirvi con cocktail creativi dalle ore 18 in poi. Immaginatevi con un drink in mano, nel garden interno, immersi in un’oasi verde proprio nel cuore di Reggio Calabria. Questo spazio, ora pensato come area lounge, è perfetto per vivere momenti magici, assaporando un cocktail abbinato alle delizie di pesce.

“Non vediamo l’ora di accogliervi sabato 9 novembre, alle ore 18, per un’inaugurazione che vi farà riscoprire il piacere di un incontro tra eleganza e sapori intensi. Casual Fish & Sushi e Casual Pizza & Garden vi aspettano per vivere insieme l’inizio di una nuova, entusiasmante avventura!”.

Maggiori informazioni

Casual Pizza & Garden si trova in via Demetrio Tripepi, 137 a Reggio Calabria.

Maggiori info & prenotazioni al 3933334444.

Segui le pagine Facebook e Instagram, per rimanere sempre aggiornato.