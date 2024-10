Al Bahianaca un esclusivo aperitivo al tramonto aspettando l’inizio dell’estate

L’arrivo della bella stagione, quanto abbiamo atteso questo giorno? L’inverno 2020 è stato più lungo che mai ed i reggini non vedono l’ora di poter tornare ad assaporare un po’ le vecchie abitudini.

Per questo motivo l’inizio dell’estate assume un significato ancora più importante: una nuova pagina da scrivere, una nuova stagione da vivere.

Cheers to the sun

“Cheers to the sun“, organizzato da Patrizia, Claudia e Mimma, è un esclusivo aperitivo al tramonto per ritrovarsi in compagnia degli amici, in una location da sogno con la musica di Massimo Trunfio. Per l’occasione le organizzatrici hanno scelto il raffinato Bahianaca Pescetteria & Club.

Quando

“Vi aspettiamo il 20 giugno alle ore 19.00 con “il saluto al sole” per brindare insieme all’inizio dell’estate. La stagione riparte e noi non vedevamo l’ora di tornare”.

L’elegante giardino creato all’interno del Lido Comunale dà un tocco glamour ad una location da cui è possibile godere di un panorama senza eguali. Quale posto migliore per brindare al tramonto?

Il mare, il sole, un buon drink e gli amici nella sede più suggestiva dell’estate. Anche voi state già immaginando di essere lì?

“Siamo ancora qua e per farlo abbiamo scelto una formula più intima”.

Per maggiori info è possibile contattare:

Patrizia Sorrentino; Claudia Gorgone; Mimma Nocera

N.B. L’ingresso è disponibile solo su prevendita. L’evento si svolgerà con le dovute precauzioni previste dal Dpcm.