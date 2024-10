Aperol Spritz: Reggio Calabria si tinge di arancione per una serata in pieno stile #HappyTogether

Torna anche quest’anno il coloratissimo tour di Aperol Spritz che – coinvolgendo i locali di tante città in tutta Italia – darà vita a veri e propri distretti dedicati al drink arancione icona dell’aperitivo all’italiana. Un’esperienza itinerante, un momento collettivo unico dove gli ospiti potranno divertirsi concedendosi una serata all’insegna della condivisione e dello stare insieme, in compagnia dell’allegria di Aperol Spritz.

La prossima tappa è Reggio Calabria. I locali selezionati della capoluogo calabrese – famoso per i celebri Bronzi di Riace, il centro storico e il Lungomare, ormai frequentata meta della movida estiva – daranno vita a una vera e propria orange area dove rilassarsi e divertirsi per un momento aperitivo insieme agli amici, accompagnati da dj set, giochi, musica dal vivo e foto ricordo in una cornice senza uguali.

Da sempre portavoce di uno spirito spontaneo e informale, Aperol Spritz porterà nei distretti in giro per l’Italia la gioia di vivere e di stare insieme, regalando ai partecipanti serate di divertimento e spensieratezza. Come recita il motto “Happy Together” saranno infatti condivisione, divertimento e stare insieme le parole d’ordine dei distretti Aperol Spritz.

Per partecipare sarà sufficiente acquistare un Aperol Spritz in uno dei locali del distretto, sarà così possibile registrarsi e ricevere il braccialetto arancione per prendere parte alle varie attività in programma nell’orange area e ricevere gli esclusivi gadget Aperol Spritz. Tra partite di calcio balilla, puzzle giganti e originali foto ricordo nei photoboot brandizzati, saranno serate da non perdere!

Hashtag della serata: #aperolspritz e # happytogether

LOCALI ADERENTI ALL’INIZIATIVA

Questi i locali che a Reggio Calabria il 20 luglio dalle ore 19.30 alle 24:00 animeranno il centro dando vita a una speciale orange area per un aperitivo unico: